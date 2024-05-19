Определился победитель юмористического шоу «Звезды» Команда «Регионы» во главе с Денисом Дороховым стала победителем шоу «Звезды»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Триумфатором юмористического телешоу «Звезды» стала команда «Регионы» комика Дениса Дорохова, сообщил телеканал НТВ. В финале за главный приз также боролись Дмитрий Маликов и «Сборная России», Азамат Мусагалиев и «Астана», Джиган и «Красноярск», Филипп Киркоров и «Борцы» и Лера Кудрявцева с «Раисами».

В состав жюри вошли юморист Гарик Харламов, певец Сергей Жуков, рэпер Тимати, блогеры Валя Карнавал и Артемий Лебедев. Судьи в финале могли распределить баллы от 1 до 6, чтобы определить по возрастанию самую слабую и сильную команду. В итоге «Регионы» набрали 30 очков и завоевали приз в размере 20 млн рублей, который передадут на благотворительные цели.

Второе место досталось команде «Астана», а тройку лучших замкнули «Борцы». Наименьшее количество голосов было отдано комикам из «Раисы».

Ране телеканал НТВ отменил показ очередного выпуска шоу «Звезды» после возмущения актрисы Яны Поплавской. Артистке не понравились разборки между Филиппом Киркоровым и Александром Реввой, которые пустили в эфир. Как призналась Поплавская, она испытала отвращение, глядя на подобных персонажей на федеральных каналах. Ее мнение поддержали журналист Роман Голованов и публицист Михаил Шахназаров.