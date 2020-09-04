Путин и Ургант «прокатились» на машине

https://static.news.ru/photo/d7f8c7a8-ef83-11ea-8dd3-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: urgantcom/instagram.com

В программе «Вечерний Ургант» вышел юмористический ролик, в котором ведущий шоу Иван Ургант «прокатился» в одной машине с президентом России Владимиром Путиным.

За основу была взята видеозапись, сделанная в августе. Тогда глава государства прокатился за рулём Aurus, открывая движение на участке трассы «Таврида».

С помощью монтажа Урганта «подсадили» к президенту на место представителя строительной компании. Телеведущий произносил реплики, которые написали специально под фразы Путина. В частности, Ургант «испытывал» на президенте новые шутки для следующего сезона программы.

Как ранее писал NEWS.ru, Ургант и комик Дмитрий Хрусталёв с игрушечным оружием спародировали белорусского президента Александра Лукашенко, который во время протестов в республике появился в Минске в бронежилете и с автоматом в сопровождении вооружённого 15-летнего сына Николая.