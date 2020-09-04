Путин и Ургант «прокатились» на машине

В программе «Вечерний Ургант» вышел юмористический ролик, в котором ведущий шоу Иван Ургант «прокатился» в одной машине с президентом России Владимиром Путиным.
За основу была взята видеозапись, сделанная в августе. Тогда глава государства прокатился за рулём Aurus, открывая движение на участке трассы «Таврида».
С помощью монтажа Урганта «подсадили» к президенту на место представителя строительной компании. Телеведущий произносил реплики, которые написали специально под фразы Путина. В частности, Ургант «испытывал» на президенте новые шутки для следующего сезона программы.
Как ранее писал NEWS.ru, Ургант и комик Дмитрий Хрусталёв с игрушечным оружием спародировали белорусского президента Александра Лукашенко, который во время протестов в республике появился в Минске в бронежилете и с автоматом в сопровождении вооружённого 15-летнего сына Николая.
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