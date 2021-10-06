«Пусть больше дерутся»: Соседов похвалил бой Милонова и Джигурды

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru похвалил саму идею поединков по правилам контактных видов спорта между известными людьми. Шоумен отметил, что для героев противостояния сам бой — это дополнительный пиар. Кроме того, звёзды раскрываются в ринге с новой, неожиданной стороны, уверен Соседов. Журналист также призвал знаменитостей «больше драться».

Таким образом Соседов прокомментировал состоявшийся бой по правилам MMA между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и артистом Никитой Джигурдой.

Отлично, молодцы. Это же шоу, это интересно. Была даже на телевидении программа — «Король ринга». Это зрелищно, для самих героев — дополнительный пиар. У каждого из них своя аудитория, не только у Милонова и Джигурды. Во время поединка они открываются для публики, не только своей, с новой стороны, неожиданной стороны — такие мачо, боксёры. Это говорит о том, что они в хорошей спортивной форме. Они же не убивают друг друга палками. Пусть больше дерутся, пусть их больше показывают, — отметил Соседов.

Ранее российский актёр Никита Джигурда в разговоре с NEWS.ru заявил, что выбрал дату боя с продюсером Иосифом Пригожиным — 12 декабря 2021-го. Шоумен отметил, что последний пока боится выйти против него в октагоне. Артист подчеркнул, что последствиями встречи может остаться довольна супруга Пригожина — певица Валерия.

Артист отметил, что выйти против него на бой отказались также телеведущий Владимир Соловьёв и адвокат Сергей Жорин, назвав шоумена «городским сумасшедшим, наркоманом и больным на голову, бездарным актёром». Джигурда также анонсировал ещё один бой в октагоне «с очень известным в шоу-бизнесе персонажем», но по условиям контракта отказался раскрыть имя соперника.

Ранее Джигурда дал согласие на второй бой с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Артист отметил, что к первому поединку готовился две недели, всего лишь не употребляя крепких алкогольных напитков, делая гимнастику и устраивая лёгкие пробежки. Теперь собеседник не против реванша.