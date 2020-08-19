Пугачёва показала, как может выглядеть Лиза Галкина через 10 лет

Российская эстрадная певица Алла Пугачёва с помощью специального приложения продемонстрировала подписчикам, как будет выглядеть её дочь Лиза Галкина в 16 лет.
Фото было опубликовано в социальной сети Instagram.
Поклонники певицы оценили внешность «повзрослевшей» на 10 лет дочери певицы и телеведущего Максима Галкина.
Фанаты певицы отметили, что девочка будет красавицей в подростковом возрасте и то, что Лиза Галкина даже «Аллу Борисовну перещеголяла».
Также Алла Пугачёва опубликовала фото, на котором изображено, как она могла бы выглядеть, если бы в советское время была развита косметология.
Подписчики единодушно отметили, что натуральная внешность Аллы Пугачёвой им нравится больше, что певица обладает «неповторимой изюминкой».
Знаю, что красивее настоящая, просто хотелось вам показать, — пояснила певица.
Как писал NEWS.ru ранее, Максим Галкин и Алла Пугачёва договорились о том, как телеведущий будет воспитывать их детей — Гарри и Лизу — после смерти певицы. Правда, детали соглашения, к которому пришли, они не раскрывают.
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