16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Пугачёва показала, как может выглядеть Лиза Галкина через 10 лет

03:41, 20 августа 2020
Алла Пугачёва Алла Пугачёва Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Российская эстрадная певица Алла Пугачёва с помощью специального приложения продемонстрировала подписчикам, как будет выглядеть её дочь Лиза Галкина в 16 лет.

Фото было опубликовано в социальной сети Instagram.

Поклонники певицы оценили внешность «повзрослевшей» на 10 лет дочери певицы и телеведущего Максима Галкина.

Фанаты певицы отметили, что девочка будет красавицей в подростковом возрасте и то, что Лиза Галкина даже «Аллу Борисовну перещеголяла».

Также Алла Пугачёва опубликовала фото, на котором изображено, как она могла бы выглядеть, если бы в советское время была развита косметология.

Подписчики единодушно отметили, что натуральная внешность Аллы Пугачёвой им нравится больше, что певица обладает «неповторимой изюминкой».

Знаю, что красивее настоящая, просто хотелось вам показать, — пояснила певица.

Как писал NEWS.ru ранее, Максим Галкин и Алла Пугачёва договорились о том, как телеведущий будет воспитывать их детей — Гарри и Лизу — после смерти певицы. Правда, детали соглашения, к которому пришли, они не раскрывают.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео