Пугачева возглавила антирейтинг певцов: почему от нее отвернулись россияне Пугачева возглавила антирейтинг певцов, вызывающих чувство стыда у россиян

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Народная артистка СССР Алла Пугачева возглавила антирейтинг певцов, вызывающих чувство стыда у россиян. Почему жители страны отвернулись от Примадонны?

В каком антирейтинге лидирует Пугачева

Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса на тему «Шоу-бизнес эпохи СВО: от патриотов до релокантов». В исследовании приняли участие 1708 россиян в возрасте от 18 лет.

Пугачева возглавила рейтинг артистов, за которых россиянам стыдно. По данным недавнего исследования, 25% респондентов признались, что исполнительница вызывает у них чувство сильного смущения.

Кто еще попал в антирейтинг звезд

В тройку лидеров вошли лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — за него стыдно 18% опрошенных. В топе также оказался поп-король Филипп Киркоров с 13%.

Тройку лидеров антирейтинга внезапно замкнул SHAMAN (Ярослав Дронов), который одновременно возглавил рейтинг музыкантов, вызывающих у россиян чувство гордости. На одной с ним строчке по степени «постыдности» оказался рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и телеведущая Ольга Бузова набрали по 6% голосов, певица Инстасамка (Дарья Зотеева) и музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — по 5%.

Больше половины (51%) россиян не одобряют решение музыкантов, которые в знак протеста против событий на Украине уехали из страны. Кроме того, 50% респондентов считают, что следует ограничивать влияние западной культуры на молодежь.

Почему россияне невзлюбили Пугачеву

4 октября 2022 года Примадонна обратилась в соцсетях к тем, кого «всегда терпеть не могла», не уточнив, кому конкретно адресована публикация.

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела зря и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева.

Спустя год, 11 ноября 2023 года, Пугачева оставила обращение на странице в соцсетях, адресованное завистникам, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. Она подчеркнула, что именно их назвала холопами и рабами в октябре 2022 года.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею», — написала Пугачева.

Примадонна подчеркнула, что «хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» в ее адрес клеветники пытаются оттолкнуть от нее людей. По мнению Пугачевой, она уже выполнила свою миссию и теперь ее «судьбой управляет вселенная». При этом артистка отметила, что ее «уставший голос» продолжает звучать даже с учетом того, что она «полвека, несмотря на болезни, бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы».

Этот пост Пугачевой в соцсети за два часа набрал более 120 тысяч лайков. Некоторые пользователи уличили артистку в попытке «переобуться». Часть комментаторов предложила лишить Примадонну регалий и имущества, а также российского гражданства. В Госдуме артистку назвали «карикатурной страдалицей».

Читайте также:

Боли в ноге и несчастье: что рассказала о здоровье Пугачевой ее портниха

«Мать ее подвела»: Соседов о возвращении Орбакайте на российские телеэкраны

«Мы называем имена предателей»: Бородин о Пугачевой, Меладзе, Козловском