Шоумен рассказал о шансах вышедшей из комы МакSим собрать полный зал

Российский теле- и радиоведущий, шоумен Александр Пряников в беседе с NEWS.ru оценил шансы МакSим собрать полный зал после выхода из комы. Выступивший однажды вместе с певицей ведущий уверен: МакSим уже давно заняла свою нишу, однако сейчас уже не «наураганит» так, как могла на пике популярности.

МакSим заняла уже свою нишу, и она никуда не денется. Конечно, я думаю, что очень мало таких артистов. Хотя вот Сергей Жуков с «Руками вверх!», по-моему, по-прежнему даст фору любым молодым артистам по количеству концертов, — сказал Пряников.

Ведущий уверен: хиты МакSим будут пользоваться успехом, так как песни написаны ею самой, а не по заказу. МакSим сочинила «хорошие песни, спела хорошо, ещё при этом собрала такой состав, с которым могла петь акустику», отметил он.

Я не думаю, что сейчас МакSим «наураганит» столько же, сколько было на пике, но, безусловно, спрос и сейчас есть. Люди знают, кто такая МакSим, знают её хиты. «Знаешь ли ты» будут подпевать в любом зале, как мне кажется. Забытые имена — это не про неё точно, — заключил шоумен.

Во вторник, 3 августа, стало известно, что МакSим начала самостоятельно дышать. Более месяца, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова находилась в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом)».

Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская в беседе с NEWS.ru ранее подтвердила выход певицы из комы. Артистка начала самостоятельно дышать, сейчас МакSим восстанавливается и идёт на поправку. Менеджер певицы Маргарита Соколова даже пообщалась с ней по видеосвязи.