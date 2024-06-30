«Прям на сцене умру»: Борзов сделал неожиданное признание Борзов признался, что даже не думает о завершении карьеры

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Найк Борзов

Советский и российский рок-музыкант Найк Борзов признался на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге, что хочет умереть на сцене. Так он ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru о планах завершить карьеру. Артист добавил, что даже не думает о таких вещах.

Я не думаю о таких вещах. Надеюсь, я прям на сцене умру, — заявил Борзов.

Мероприятие также посетила певица Карина Кросс, которая рассказала, что ее любимой группой является группа «Король и Шут». Она отметила, что этот коллектив останется у нее «в сердце навсегда». По ее словам, группа «несет историю».

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев до этого заявил, что певице Жанне Агузаровой еще рано завершать карьеру. По его мнению, на российской эстраде сложилась тенденция, что знаменитости, у которых есть песни всероссийского масштаба, уходят со сцены «вперед ногами».

Критик уточнил, что Агузарова — очень специфический человек. По его словам, не все могут понять ее иронию. Но, как подчеркнул эксперт, это вовсе не означает, что певице пора уходить на пенсию и оставлять сцену. По словам эксперта, продолжать карьеру надо здоровым артистам, которым не приходится таскать за собой бригады скорой помощи.