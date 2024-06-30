«В сердце навсегда»: Карина Кросс назвала любимую музыкальную группу Карина Кросс назвала группу «Король и Шут» лучшей в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Карина Кросс

Певица и блогер Карина Кросс рассказала, что ее любимой группой является группа «Король и Шут». В беседе с NEWS.ru на VK Fest она отметила, что этот коллектив останется «в сердце навсегда». По ее словам, группа «несет историю».

Для меня артист — это основополагающее, это цельный образ. И для меня лучшим артистом, я бы сказала, группой, является «Король и Шут». В моем сердце навсегда. Я считаю, это лучшее, что связано с музыкой. То, что отражает смысл, то, что отражает вот эту энергию. Для меня это настоящие артисты. Вот они несут историю. Касаемо России — для меня они, — подчеркнула Кросс.

Исполнительница добавила, что слушает только русские треки. Артистка поделилась, что плохо знает английский язык, поэтому у нее нет каких-то пристрастий в иностранной музыке.

Ранее Карина Кросс заявила, что секрета успешной передачи не существует. Так она ответила на вопрос, получится ли у «Новой Фабрики звезд» стать популярным шоу. По словам исполнительницы, все зависит от артистов, которые придут на проект, и их харизмы.

Говоря об участии сыновей Тины Канделаки и Михаила Круга в проекте, певица рассказала, что им будет вдвойне сложно доказывать, что они достойные артисты. Кросс считает, что хороший исполнитель может родиться и в известной семье.