«Прорвется сквозь кордоны»: Собчак высмеяла ажиотаж Рудковской вокруг Уэста Собчак пошутила, что Рудковская могла бы «прорваться сквозь кордоны» к Уэсту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая и блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале пошутила над продюсером Яной Рудковской, которая ранее объявила о приезде американского рэпера Канье Уэста в Москву. По мнению Собчак, супруга фигуриста Евгения Плющенко могла бы «прорваться к звезде США сквозь кордоны охраны».

Даже интересно, получится ли у Яны прорваться сквозь кордоны охраны и сделать фото в стиле «я выгуливаю Канье в Москве»? Будем наблюдать, — отметила Собчак.

Она добавила, что Рудковская не имеет никакого отношения к приезду музыканта и узнала о его прибытии в столицу России случайно. Собчак уточнила, что Уэст прилетел на 40-летие своего друга дизайнера Гоши Рубчинского, который отметил юбилей в московском ресторане «Белуга». Как утверждает ведущая, Рубчинский сам сказал ей об этом в личном разговоре. Также, пишет Собчак, рэпер планирует 1 июля посмотреть столичные концертные площадки, однако выступления в ближайшие дни ждать не стоит.

Утром 30 июня Рудковская сообщила, что Канье Уэст прилетел в Москву. По ее словам, он остановился в одном из отелей в центре столицы. Продюсер предположила, что если артист даст концерт, то билеты будут раскуплены за три дня, максимум — за неделю. Она добавила, что считает американского исполнителя «мегакрутым».

Вскоре после этого на сайте популярного сервиса по размещению объявлений появились предложения о продаже билетов на концерт музыканта в российской столице. Авторы подобных объявлений утверждают, что выступление Уэста пройдет на стадионе «Лужники» 5 или 6 июля. Примечательно, что стоимость «билетов» разнится. Одни мошенники просят 3,5 тысячи рублей, другие — по меньшей мере 12 тысяч. Позднее объявления пропали с площадки.