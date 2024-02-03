«Стало скучно»: музкритик объяснил резкий спад популярности Децла в 2000-е Музкритик Бабичев: спад популярности Децла связан с его взглядами на жизнь

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Кирилл Толмацкий (Децл)

Резкий спад популярности рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) связан с его взглядами на жизнь, а также с появлением новых исполнителей и конкурентов, в том числе Тимура Юнусова (Тимати) и участников «Фабрики звезд», рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, в 1990-е и 2000-е молодежная аудитория «не пошла» за Децлом.

Децлу стало скучно делать вещи а-ля «Вечеринка у Децла дома». Видимо, молодежная аудитория конца 1990-х и начала 2000-х не пошла за ним. Были и другие конкуренты, тот же Тимати на «Фабрике звезд». Стали появляться имена. Но они начали появляться именно после Децла. И в тот момент, когда Децл, по сути, всем прорубил дорогу, он отошел в сторону, — добавил Бабичев.

По его словам, основной темой творчества Децла стало недопонимание между родителями и подростками и проблемы взросления.

Кирилл Толмацкий умер в результате острой сердечной недостаточности после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет.

Ранее вдова известного российского поп-певца Юрия Шатунова Светлана рассказала о планах увековечить память артиста. По ее словам, поклонники выступили с предложением назвать именем певца сквер в районе Цветного бульвара в центре Москвы и установить там памятник.