Промоутер назвал фантастическую сумму расходов Киркорова на жизнь

https://static.news.ru/photo/c9d398ee-8ec3-11eb-8fcb-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Промоутер Сергей Лавров заявил, что певец Филипп Киркоров ежемесячно тратит большие деньги на содержание своего жилья. По его словам, остальные звезды по этому показателю значительно отстают от поп-короля эстрады.

Только «абонентская плата» за охраняемую территорию шикарного особняка, расположенного в коттеджном посёлке на Мякининском полуострове в бухте Москвы-реки, составляет 50 тысяч рублей в месяц. Речь идёт о тратах на уборку, освещение общей территории, вывоз мусора, охрану и «коммуналку», сообщает KP.RU.

Чуть больше (60 тысяч рублей) достаётся садовнику. Две няни, следящие за наследниками певца, зарабатывают по 150 тысяч рублей каждая. Около 50 тысяч рублей получают домработница и повар.

Ещё не забудьте включить зарплату водителя — 60 тысяч рублей в месяц. И двух телохранителей, а это ещё не менее 300 тысяч рублей в месяц. Получается, что Филипп тратит на дом и персонал около двух миллионов рублей в месяц, — подчеркнул Лавров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Филипп Киркоров заработал 3,5 млн руб за концерт в честь 8 Марта. Концерт состоялся в Санкт-Петербурге. На сцене певец провёл 40 минут, и власти города, которые организовали шоу, заплатили ему 3,5 млн рублей, то есть почти 90 тысяч стоила каждая минута на сцене.