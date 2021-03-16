Киркоров заработал 3,5 млн рублей за выступление на концерте в женский день

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Одна минута выступления короля российской поп-сцены на праздничном шоу в честь Международного женского дня обошлась организаторам в 90 тысяч рублей. Певица Татьяна Буланова оказалась ещё дороже. Минута её выступления стоила 150 тысяч рублей. А вот рекламирующий банк актёр Сергей Гармаш за три года контракта заработал почти 100 млн рублей. Такие данные приводятся на сайте Госзакупок.

Концерт, посвящённый женскому празднику, состоялся в Санкт-Петербурге. На сцене Филипп Бедросович провёл 40 минут и власти города, которые организовали шоу, заплатили ему 3,5 млн рублей, то есть почти 90 тысяч стоила каждая минута на сцене, выяснила «Комсомольская правда».

В 2019 году мэрия Самары пригласила выступить на Дне города певца Диму Билана. Гонорар артиста составил 4 млн рублей. При этом на сцену победитель Евровидения вышел пьяным и сорвал концерт. Власти города при этом выплатили Билану всю обещанную сумму.

Актёр Сергей Гармаш за три года рекламы одной кредитной организации получил 97 млн рублей. Фото с Гармашем стоили банку 1,2 млн рублей, а видеоролик — 6 млн рублей.

Скромнее всех оказались гонорары балерины Анастасии Волочковой. В 2016 года за участие в спектакле «Пришёл мужчина к женщине» дива в один из дней получила всего 64 тысячи рублей, так как зал был заполнен лишь на 64%. В другой раз Анастасии повезло больше и гонорар достиг уже 140 тысяч рублей.

NEWS.ru писал, что участник шоу «Маска» на НТВ в костюме Неваляшки подготовил сюрприз для председателя жюри Филиппа Киркорова. На сцену, где проходило его выступление, он поместил портрет короля российской эстрады от 1988 года. Тогда артисту было 18 лет.