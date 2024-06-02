Продюсер рассказал, какое будущее ждет сбежавшего с Украины рэпера Потапа Продюсер Рудченко: рэпер Потап окажется не у дел в Латинской Америке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потап

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что сбежавший с Украины в Колумбию рэпер Потап не сможет построить карьеру в Латинской Америке. По его словам, жанр «быдло-рэп», в котором работал артист, не придется по душе местным жителям, поскольку у них совсем другие культура и менталитет.

Очень сомневаюсь, что Потап преследует такие высокие цели — переезжает в Латинскую Америку ради своей страны. Каким образом он может помочь Украине, находясь от нее за тысячи километров? Его творчество за рубежом неактуально. Потап производил песни в определенном жанре, я бы назвал это быдло-рэпом. В Латинской Америке совсем другие культура и менталитет. И то, что он создавал здесь, там не прокатит, — объяснил Рудченко.

Продюсер посоветовал Потапу учить испанский язык и пытаться найти себя. Однако, как утверждает Рудченко, вряд ли рэперу удастся реализовать себя в Латинской Америке на музыкальном поприще.

О планах отправиться в Колумбию Потап объявил в феврале этого года, хотя до этого записался в тероборону. Однако после решения уехать он оправдался, что будет «доносить все об Украине» из-за рубежа. Накануне в своих соцсетях он опубликовал фото с Кипра.

Потап 30 мая обрадовался смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк и вспомнил, как она высмеивала украинок на сцене. Однако спустя время певец удалил пост.