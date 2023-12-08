Продюсер раскрыл, кому подражает выпустившая песню дочка Джигана Продюсер Рудченко: дочка Джигана подражает Инстасамке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка

Выпустившая дебютную песню 12-летняя дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариэла подражает Инстасамке и пытается имитировать ее исполнение, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, это выглядит несуразно.

Мне кажется это каким-то несуразным. На сегодняшний момент это явно игра у девочки. Очень похоже на аналог Инстасамки, пытается стать такой же, пытается имитировать ее исполнение, но все выглядит несуразно. Непродающийся контент, игра малолетки, — сказал Рудченко.

В то же время музыкальный критик призвал посмотреть, что из этого выйдет дальше. По мнению продюсера, нужно дождаться, как дочь Джигана будет себя позиционировать, а пока ей необходима более ясная концепция.

Ранее поклонники сравнили 12-летнюю дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариэлу с Инстасамкой и «Ольгой Бузовой с AliExpress» после выхода ее первого трека «К мечте». В комментариях под роликом в Instagram (деятельность в РФ запрещена) зрители отметили, что девочке не подходит композиция о модной одежде и деньгах с сексуальным подтекстом. Некоторые заявили о том, что у ребенка нет голоса и пластики.