«Голоса нет, двигается как робот»: в Сети осудили запевшую дочь Джигана Поклонники назвали запевшую дочь Джигана Ольгой Бузовой из AliExpress

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поклонники сравнили 12-летнюю дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариэлу с Инстасамкой и «Ольгой Бузовой с AliExpress» после выхода ее первого трека «К мечте». В комментариях под роликом в Instagram (деятельность в РФ запрещена) зрители отметили, что девочке не подходит композиция о модной одежде и деньгах с сексуальным подтекстом. Некоторые заявили о том, что у ребенка нет голоса и пластики.

Тяга к творчеству, конечно, похвальна, но голоса же нет, вы бы хоть вокалом нормально занялись для начала, а потом уже песни записывали, и двигается как робот, — подчеркнула Анастасия Виноходова.

Подписчица Катя Гречка отметила, что ожидала более яркого хита от отца девочки Джигана. Поклонница Ханна подчеркнула, что, если нет таланта, деньги не помогут. Пользовательница Московская сообщила, что Ариэла держится перед камерой лучше, чем Инстасамка и блогер Юлия Гаврилина.

На минуту, ей всего 12 лет, а сценарий, сюжет, образ — как на все 30 лет. Очень печально! Почему вы так торопите ее во взрослую жизнь? Успеет еще петь про шмотки и бабки, пусть еще наслаждается детством, — выразила свое мнение подписчица Виктория Ротару.

Ранее Оксана Самойлова появилась на детской школьной линейке 1 сентября в костюме с неприличной надписью, из-под которого виднелись трусы. Психотехнолог и нейрокоуч Александр Мир предположил, что таким образом звезда пыталась привлечь к себе внимание и выразить протест против стереотипов. По его словам, взрослым желательно помнить, что их поведение влияет на психику окружающих детей.