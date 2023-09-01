Психолог оценил поведение жены Джигана, показавшей нижнее белье на линейке Психолог Мир: показавшая на школьной линейке белье Самойлова добивалась внимания

Жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова появилась на детской школьной линейке 1 сентября в костюме с неприличной надписью, из-под которого виднелись трусы. Психотехнолог и нейрокоуч Александр Мир поделился с NEWS.ru мнением, что таким образом звезда пыталась привлечь к себе внимание и выразить протест против стереотипов. Специалист также отметил, что подобная одежда на школьной линейке может шокировать и смутить детей.

Возможно, Самойлова ищет внимания таким вызывающим способом. Либо пытается справиться с внутренним напряжением, выражая протест против внутренних стереотипов, навязанных в детстве, которые мешают ей проявлять себя. Экстремальное поведение также может проявляться, когда человек пытается избавиться от зависимости от других людей. В любом случае, взрослым следует подавать детям положительный пример, — считает Мир.

Ранее врач-косметолог Марият Мухина раскритиковала бьюти-процедуру, о которой рассказала дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариела. Так медик отреагировала на видео от 11-летнего ребенка, где та рассказывает о массаже для лица гуаша. Мухина считает, что при такой процедуре не должно быть покраснений кожи и не должно «ничего хрустеть», как об этом говорит звездный ребенок. Косметолог отметила, что массаж должен делаться по специальному маслу, но неизвестно, использует ли его Ариела.