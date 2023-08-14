«Вообще треш»: косметолог о бьюти-процедурах дочери Джигана Косметолог Мухина раскритиковала бьюти-процедуры дочери Джигана

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Польза бьюти-процедуры, о которой рассказывает дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариела, вызывает вопросы, заявила NEWS.ru врач-косметолог Марият Мухина. Так она отреагировала на видео от 11-летнего ребенка, где та рассказывает о массаже для лица гуаша. Мухина считает, что при такой процедуре не должно быть покраснений кожи и не должно «ничего хрустеть», как об этом говорит звездный ребенок. Косметолог отметила, что массаж должен делаться по специальному маслу, но неизвестно, использует ли его Ариела.

Девочка правильно делает массаж гуаша — от центра лица к периферии и вверх. Болевые ощущения у всех разные, но покраснений быть не должно. Идет перебор с нажимом. Молодая кожа еще выдержать, а у взрослых могут появиться кровоизлияния, которые долго заживают. Такое использование равноценно шлепкам по лицу. Комментарий о том, как что-то хрустит тоже странный, такого быть не должно, — сказала Мухина.

По словам косметолога, такой метод массажа может привести к не очень хорошим последствиям.

Такой гипернажим смещает кожу и после это может даже спровоцировать отвисание щек. Хорошо, что она делает массаж по правильным линиям и не стягивает кожу вниз, в таком случае был бы вообще треш, — добавила она.

Ранее в Сети появилось видео, на котором дочь Джигана учит детей убирать припухлость щек.

До этого Самойлова сообщила, что Ариелу избил мальчик в школе. По ее словам, девочка никогда не ругалась и не влезала ни в какие конфликты. Она отметила, что руководство школы пошло навстречу родителям и конфликт удалось загладить. Самойлова подчеркнула, что обидчик ее дочери был наказан. При этом она поделилась с подписчиками, что до сих пор испытывает гнетущее состояние от случившегося.