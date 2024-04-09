Пригожин высказался о смерти звезды «Голоса» Кунгурова Продюсер Пригожин предположил, что у Кунгурова могли быть панические атаки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru выразил сожаление в связи со смертью оперного певца Евгения Кунгурова. Он отметил, что лично общался с артистом на концертах. Собеседник добавил, что сам страдал от панических атак в его возрасте (Кунгуров умер в 40 лет).

Даже не знаю, что сказать. Кроме того, что такой возраст, очень жаль. Мы общались с ним на концертах, когда удавалось встретиться, но мы уже давно не виделись. У меня самого были панические атаки в его возрасте, — подчеркнул Пригожин.

Тело артиста обнаружили ранее на Зоологической улице в Москве. Уточняется, что супруга певца сейчас не в столице, поэтому она попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе.

Также сообщалось, что Кунгуров и его вторая жена Ирина хотели развестись. По имеющимся данным, летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака, однако его вернули с пометкой, что оно подано не по месту постоянной регистрации певца.

Кунгуров — заслуженный артист РФ, Чеченской Республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра «Новая опера». Ведущий программы «Романтика романса», участник проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера». Мужчина вместе с женой воспитывали двухлетнюю дочь и восьмилетнего сына.