Продюсер Пригожин поддержал пострадавших от пандемии артистов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин напомнил, что ещё в самом начале пандемии коронавируса высказался в защиту артистов, но его не поддержали и даже высмеяли. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он выразил сочувствие тем артистам, кто оказался в трудном финансовом положении.

В начале пандемии я высказался в защиту артистов, но меня никто не поддержал, а некоторые, в том числе Шнур, меня осмеяли. Сейчас я могу сказать только, что сочувствую всем тем, кто оказался в сложном положении, — заявил Пригожин.

Он добавил, что сейчас многие артисты остались без работы из-за пандемии коронавируса. Пригожин напомнил: невозможно организовать кассовый концерт открытым образом. При этом продюсер уточнил, что многие начали приспосабливаться к изменившимся условиям работы. Также Пригожин заявил, что сам не испытывает финансовых трудностей.

Ранее юморист Владимир Винокур пожаловался на безденежье из-за пандемии. Он отметил, что ощущал дефицит концертов и новогодних корпоративов даже в предновогодние дни.