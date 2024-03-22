Продюсер назвал проект, в котором может появиться Андрей Губин Продюсер Яковлев: Губин может появиться в конкурсе «МиР – Музыка и Развитие»

Звезда 1990-х, певец Андрей Губин может вновь вернуться на экраны в рамках Международного музыкального конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие», рассказал NEWS.ru музыкальный продюсер, основатель конкурса Александр Яковлев. Он выразил надежду, что артист согласится на участие в нем и разрешит для этого снять клип на один их его хитов.

Я недавно ему звонил. У нас [в рамках конкурса и продюсерского центра] много интересных проектов, в том числе, снимаем клипы на хиты 1990-х с участием детей. Я очень надеюсь, что Андрей даст в итоге согласие снять клип на его хит «Лиза» и сам примет в нем участие. Это было бы, я думаю, отличным подарком к его 50-летию в апреле, — рассказал Яковлев.

Ранее Яковлев пояснил, почему на гала-концерт конкурса не пригласили народного артиста России Филиппа Киркорова. По его словам, связано это было с его участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Он назвал происходившее во время тусовки в московском клубе «Мутабор» вакханалией. Продюсер считает, что Киркоров «не должен заходить в их дверь».