Продюсер Долиной заступился за певицу перед разгневанными россиянами

https://static.news.ru/photo/16f7bf02-bee4-11ea-8927-fa163e074e61_660.jpg Лариса Долина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Обсуждать заявления певицы Ларисы Долиной, сделанные ею много лет назад, в сегодняшних реалиях бессмысленно. Телепередача, в которой артистка заявила о привилегиях на дороге, вышла в эфир очень давно, напомнил её продюсер и бывший муж Илья Спицын.

На данный момент высказанная в ту пору информация неактуальна, дал понять он.

Это в каком году было? И посмотрите в календарь, какой сейчас год. Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, то вы с ними тогда это и обсудите, — цитирует Спицына сайт телеканала РЕН ТВ.

Ранее в YouTube-канале «Центральное телевидение», публикующем архивные выпуски телевизионных передач разных лет, была обнародована видеозапись телепередачи «Сто вопросов взрослому», датированной 2010 годом. В рамках ток-шоу звезда эстрады, отвечая на вопросы детей в студии, тогда призналась, что у неё есть некий специальный документ, который оберегает её от чрезмерного внимания инспекторов ГИБДД. По её словам, бумагу ей выдал «самый главный гаишник России».

Певица уточнила, что машину не водит, а пользуется услугами водителя, которого просит без особой необходимости не нарушать Правила дорожного движения. Однако, по её словам, если нарушение всё-таки случается, то она всегда «очень сильно извиняется».

Как писал NEWS.ru, посмотревшие запись программы пользователи Интернета обрушились на Долину с критикой. Они стали писать в её адрес различные неприятные эпитеты и обвинили её в «дорожном хамстве».