«Приведут в наручниках»: директор Лады Дэнс раскрыл содержание эфира с ней Директор Лады Дэнс Пудовкин допустил появление на ТВ преследующего ее маньяка

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Лада Дэнс

О том, как чувствует себя после ДТП певица Лада Дэнс и о ее преследовании сексуальным маньяком россияне вскоре смогут узнать из большой программы на телеканале «Россия», рассказал NEWS.ru концертный директор артистки Сергей Пудовкин. По его словам, программа выйдет в эфире в ближайшее время.

Будут все детали, вся правда о том, что произошло, как [себя] чувствует, какие судебные разбирательства будут дальше. Надеюсь, в наручниках туда приведут сексуального маньяка, который издевался все это время над психическим здоровьем Лады Дэнс, — сказал он.

О том, что певицу преследует маньяк, Пудовкин заявил некоторое время назад. Он отметил, что по этой причине артистку теперь всегда и везде будут сопровождать два охранника. Пудовкин также пригрозил опубликовать в Сети фотографии этого человека, если не удастся решить вопрос с правоохранительными органами. Директор лады Дэнс добавил, что певица находится под постоянным прессингом со стороны хейтеров и людей с нестабильной психикой.

Певица в начале августа попала в серьезное ДТП на такси в Подольске, ее экстренно госпитализировали на вертолете, медики диагностировали у артистки черепно-мозговую травму, ранение бедра и несколько серьезных ушибов.