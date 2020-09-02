«Пришлось замаливать грешки»: Джиган рассказал о примирении с женой

https://static.news.ru/photo/fad09df2-d3a7-11ea-80b4-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рэпер Джиган признался, что уже давно помирился с Оксаной Самойловой. Модель простила супруга, потому что он смог «замолить свои грешки».

Мы давно уже помирились, всё нормально. Пришлось замаливать грешки. Главное любить её. Если вы любите, то у вас всё будет хорошо, — намекнул музыкант.

Кроме того, исполнитель прокомментировал своё неадекватное поведение, из-за которого он оказался в лечебнице.

И смех и грех, — подытожил Джиган в интервью «Pro-новости».

Ранее Самойлова подтвердила, что её развод с рэпером Джиганом не состоится. Она готовилась к бракоразводному процессу. Однако в какой-то момент у старшей дочери Ариелы начались панические атаки. После этого звезда испугалась, после чего решила ничего не менять в своей семье.

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал в своей юмористической программе «Вечерний Ургант» возвращение рэпера Джигана к супруге Оксане Самойловой и детям. Ведущий показал коллаж, на котором изображён Джиган на фоне картины Ильи Репина «Не ждали». Поводом для шутки стало видео, где Джиган с Оксаной Самойловой посещают дачу родителей жены рэпера.

Как писал NEWS.ru, ещё одна пара отечественного шоу-бизнеса распалась. Развод актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова стал полной неожиданностью для поклонников пары. Фанаты гадают, почему влюблённые решили расстаться после семи лет брака. Звучали разные предположения, в частности, говорили об изменах Гарика и его ревности из-за съёмок жены в фильме «Текст». Одну из причин раскрыл коллега Харламова. По его словам, семья распалась из-за разных интересов.