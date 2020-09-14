Прилучный завёл щенка и сдал тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/20721d62-f728-11ea-a3a8-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Павел Прилучный, переживающий не самое простое время после развода с Агатой Муцениеце, завёл щенка. Он сообщил об этом на своей официальной странице в социальной сети и попросил подписчиков помочь ему придумать кличку для нового питомца.

Как отметил артист, он вместе с детьми уже придумал пару вариантов. В качестве возможной клички для пёсика Прилучный назвал Фифу и КП. Второй вариант звезда телесериала «Мажор» считает более актуальным.

Также актёр рассказал, что сдал анализы на коронавирус. Результатов он по-прежнему ожидает, как и его коллеги по цеху. Тест на COVID-19 артисты сдали перед началом съёмочного процесса «по правилам новой безопасности».

Берегите себя и не забывайте про маски — так и вирус победим и догадки прессы заодно, — написал Прилучный в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, артист выставил на продажу дом, в котором жил вместе с Агатой Муцениеце. По словам знакомых актёра, избавиться от особняка потребовала новая подружка актёра — «папина дочка» Мирослава Карпович.

К тому же на Прилучном висит множество кредитов, так что продажа дома помогла бы ему избавиться от множества проблем. На момент покупки дом стоил 180 млн рублей.