Прилучный завёл щенка и сдал тест на коронавирус

Актёр Павел Прилучный, переживающий не самое простое время после развода с Агатой Муцениеце, завёл щенка. Он сообщил об этом на своей официальной странице в социальной сети и попросил подписчиков помочь ему придумать кличку для нового питомца.
Как отметил артист, он вместе с детьми уже придумал пару вариантов. В качестве возможной клички для пёсика Прилучный назвал Фифу и КП. Второй вариант звезда телесериала «Мажор» считает более актуальным.
Также актёр рассказал, что сдал анализы на коронавирус. Результатов он по-прежнему ожидает, как и его коллеги по цеху. Тест на COVID-19 артисты сдали перед началом съёмочного процесса «по правилам новой безопасности».
Берегите себя и не забывайте про маски — так и вирус победим и догадки прессы заодно, — написал Прилучный в Instagram.
Как ранее передавал NEWS.ru, артист выставил на продажу дом, в котором жил вместе с Агатой Муцениеце. По словам знакомых актёра, избавиться от особняка потребовала новая подружка актёра — «папина дочка» Мирослава Карпович.
К тому же на Прилучном висит множество кредитов, так что продажа дома помогла бы ему избавиться от множества проблем. На момент покупки дом стоил 180 млн рублей.
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