Прилучный отправил смотреть «Дом-2» желающих копаться «в чужих трусах»

https://static.news.ru/photo/30f6d4c4-cc22-11ea-a396-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/bugevugg

Актёр Павел Прилучный грубо ответил подписчикам, обсуждающим его личную жизнь и осуждающим артиста. Он заявил, что тем, кто хочет «копаться в чужих трусах», следует смотреть программу «Дом-2», а от него отписаться.

Нападки хейтеров на артиста связаны с информацией о его отношениях с Мирославой Карпович.

По одной из версий, именно вмешательство Карпович привело к разводу Прилучного с Агатой Муцениеце после 10 лет брака. Хоть после развода актёр и утверждал, что в его жизни появилась другая, поклонники ему не поверили. Прошло слишком мало времени после его разрыва с женой, и Прилучного с Карпович заметили на отдыхе у моря вместе. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом были семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. До этого, в июне 2020 года, пару заметили во время прогулки по Москве.

После этого и на девушку, и на Прилучного стали часто «нападать» в социальных сетях. Наконец артист решил ответить.

Моя личная жизнь — это моя личная жизнь. Хотите копаться в чужих грязных трусах — смотрите «Дом-2». А от меня отпишитесь, — ответил звезда сериала «Мажор» подписчикам в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, актёр, задействованный в пьесе вместе с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович, рассказал о начале их романа. По его словам, она буквально приворожила артиста. Несмотря на то что поначалу он пытался убрать её из спектакля, она хитрыми уловками смогла очаровать актёра и добиться его ухода из семьи.