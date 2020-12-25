Прилучный дал «первый и последний» комментарий после избиения

https://static.news.ru/photo/9a105a54-46aa-11eb-918b-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

33-летний актёр Павел Прилучный впервые прокомментировал своё избиение в ночном клубе Калининграда. Он призвал подписчиков не доверять информации о произошедшем, которая публикуется в Сети.

Желание человека спасти свою репутацию и свободу любой ценой, даже так парадоксально, искажая факты через жёлтую прессу, наверное, можно понять, — цитирует Прилучного радио Sputnik.

Артист заявил, что не будет комментировать каждое заявление представителей прессы, поскольку занят на съёмках. Прилучный подчеркнул, что это его первый и последний комментарий о произошедшем.

Ранее калининградский бизнесмен Владимир Семёнов рассказал свою версию конфликта с актёром. По его словам, Прилучный пришёл в заведение нетрезвым и первым спровоцировал драку. Предприниматель был вынужден защищаться и нанёс актёру всего один удар. После конфликта Прилучный заявил, что у него нет никаких претензий к Семёнову, и покинул ночной клуб, утверждает бизнесмен.

Уголовное дело по факту избиения актёра по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» было возбуждено 22 декабря. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по Калининградской области Светлана Поставничая, писал NEWS.ru.