Пригожин отказался помочь бывшей жене, потерявшей три квартиры из-за долгов

https://static.news.ru/photo/22b7d678-c76e-11ea-81fe-fa163e074e61_660.jpg Елена и Даная Пригожины Фото: danaya_prigozhina/instagram.com

Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин эмоционально отреагировал на выселение бывшей жены — Елены Пригожиной — из её квартиры вместе с детьми — сыном Дмитрием и дочерью Данаей, а также на потерю экс-супругой ещё двух объектов недвижимости и земельного участка в Москве и в Подмосковье.

Владельцы потеряли права пользования из-за долгов компании «Бенефит». По словам деятеля шоу-бизнеса, он много лет уговаривал детей не подписывать никаких бумаг. Он добавил, что не оформил бы на родственников имущество, знай он заранее о таком исходе.

Я ушёл, оставил всю недвижимость, помогал как мог, делал всё, что было в моих силах. Как можно было взять влупиться и поставить под удар собственных детей? <...> Я сделал все, что я должен был сделать. Я встал в шортах и ушёл. Первый брак мой треснул по швам давно, — цитирует композитора РЕН ТВ.

Пригожин отметил, что не оставит нынешнюю семью и не бросится на помощь экс-супруге, потерявшей всё. По мнению музыканта, Елена встретила другого, и теперь ему нести ответственность за произошедшее. «За ошибки в этой жизни надо платить», считает продюсер. Тем не менее, он снимает квартиру своей дочери Данае.

По его мнению, бывшая спутница попала под влияние мошенников, угрожавших и ей, и ему. Композитор уверен — дело расследовать правоохранительные органы.

Иосиф Пригожин и его первая жена воспитывали двух детей — сына Дмитрия и дочь Данаю. Сейчас им 31 год и 23 года соответственно. Позже продюсер покинул семью и женился на менеджере по подбору артистов Лейле Фаттаховой. Третьей и нынешней возлюбленной деятеля шоу-бизнеса является певица Валерия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Даная Пригожина поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram, что в случае свадьбы возьмёт фамилию мужа. Многие читатели дочери известного продюсера связали высказывание с тем, что девушка хочет порвать связи с отцом из-за ссор с ним, которые имели место в прошлом. Однако дочь продюсера жёстко опровергла эти мнения.