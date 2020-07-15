СМИ: первая семья Иосифа Пригожина оказалась «на улице» из-за долгов

https://static.news.ru/photo/660015ca-c73d-11ea-80ca-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первую жену 51-летнего российского продюсера Иосифа Пригожина — 55-летнюю Елену Пригожину — и её детей выселили из московской квартиры. Суд постановил, что семья лишилась права пользования жильём из-за крупных долгов.

В инстанцию с заявлением на родственников музыканта подала компания «Бенефит». Ответчики задолжали около 4 млн рублей по договору финансовой аренды, передаёт Telegram-канал Mash. По данным портала 7дней.ru, недвижимость Елене оставил Пригожин. Он надеялся, что квартира перейдёт по наследству его детям. Однако женщина с новым мужем взяла кредит на развитие бизнеса под залог жилья.

Музыкант решил, что не будет помогать пострадавшей экс-супруге деньгами, так как у неё есть кавалер, а у самого композитора своя семья.

Иосиф Пригожин и его первая жена воспитывали двух детей — сына Дмитрия и дочь Данаю. Сейчас им 31 год и 23 года соответственно. Позже продюсер покинул семью и женился на менеджере по подбору артистов — Лейле Фаттаховой. Третьей и нынешней возлюбленной деятеля шоу-бизнеса является певица Валерия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Даная Пригожина поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram, что в случае свадьбы возьмёт фамилию мужа. Многие читатели дочери известного продюсера связали высказывание с тем, что девушка хочет порвать связи с отцом из-за ссор с ним, которые имели место в прошлом. Однако дочь продюсера жёстко опровергла эти мнения.