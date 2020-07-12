Дочь Пригожина опровергла слухи о конфликте с отцом

https://static.news.ru/photo/f85dda04-c4b5-11ea-b0be-fa163e074e61_660.jpg Даная Пригожина с Иосифом Пригожиным Фото: instagram.com/danaya_prigozhina/

Даная Пригожина поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram, что в случае свадьбы возьмёт фамилию мужа.

Многие читатели дочери известного продюсера связали высказывание с тем, что Даная Пригожина хочет порвать связи с отцом из-за ссор с ним, которые имели место в прошлом. Однако дочь Иосифа Пригожина жёстко опровергла эти мнения.

Мне часто задают вопросы подписчики, я на них отвечаю честно, а мои слова выдёргивают из контекста, потом я с ужасом читаю небылицы о себе. Хватит распускать слухи о ссоре с моим отцом на пустом месте. У нас давно все хорошо! И то, что я хочу в будущем взять фамилию мужа — это нормально, а не то, что думают хейтеры. Не надо переворачивать мои слова. Знаете, иногда мне хочется закрыть страницу в Instagram или удалить её, — привели слова дочери Пригожина на портале StarHit.ru.

Даная Пригожина добавила, что у неё с отцом прекрасные отношения и она не хочет вспоминать о старых ссорах.

Я люблю папу, он самый близкий человек для меня. Не позволю пиариться на нём. Мне кажется, кто-то пытается поссорить меня с папой и раздуть скандал на ровном месте. <...> Больше не буду делиться подробностями личной жизни, ведь если это происходит, то находятся люди, которые всё переворачивают. Да, если у меня появится супруг, конечно, возьму его фамилию. И это не значит, что я не люблю папу. Всё как раз наоборот — я его очень уважаю. Люблю свою фамилию и при этом не кичусь тем, что являюсь дочерью известного продюсера. Прежде всего, он — мой отец, вот что самое главное. Я им очень горжусь! — поделилась дочь Пригожина с подписчиками.

Как писал NEWS.ru ранее, Даная Пригожина поделилась, что её семья может оказаться на улице из-за матери и отчима, которые когда-то решили заложить квартиру. Она добавила, что в прошлом её отец предупреждал семью, чтобы они ничего не делали с квартирами, однако его никто не послушал. Она отметила, что отец — практически единственный человек, который поддерживает её на сегодняшний день.