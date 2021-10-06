«Преступление перед народом»: Соседов о полёте «актрисули» Пересильд на МКС

Полёт режиссёра Клима Шипенко и артистки Юлии Пересильд на Международную космическую станцию (МКС) ради съёмок художественного фильма «Вызов» — это «преступление перед народом», заявил NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Его также удивило, почему выбор пал именно на Шипенко и на «среднюю актрисулю» Пересильд. Журналист предположил, что жребию предшествовали «закулисные игрища». Шоумен подчеркнул, что производство картины на орбите является «дикостью и абсурдом».

Это за пределами актёрской и режиссёрской профессий, за гранью кинематографии. Они (Шипенко и Пересильд. — NEWS.ru) не просто так полетели туда. На них потрачены колоссальные средства, которые могли пойти на социальные программы, инвалидам, нуждающимся. Десятки тысяч людей страдают, не могут найти деньги на операции, — уверен Соседов.

Он отметил, что фильмы должны сниматься на Земле, в оборудованных павильонах на киностудиях, где созданы специальный интерьер и антураж, а всё остальное заменяет компьютерная графика — любое пространство: и орбиты, и космические корабли, и межпланетные взрывы, и «всё, что хотите».

Сколько миллионов [потратили на полёт]? Сотни? Ради чего? Коту под хвост. Что за актриса, вы меня простите? Где-то там сыграла, знают её худо-бедно. Актриса средняя, не выдающаяся. О режиссёре первый раз слышу. Очень сомневаюсь, что они снимут шедевр. Кто благословил постановку? Кто оплачивал? Роскосмос, налогоплательщики? Я считаю, что это преступление перед народом, деньги потратили хрен знает на что, — заявил Соседов.

Журналист добавил, что от самой ситуации с полётом артистов на МКС у него «волосы на голове шевелятся». Критик считает, что на орбиту должны летать только хорошо подготовленные специалисты для изучения работы систем организма, космического пространства и Вселенной, а не для съёмок фильма.

Я уверен, что кинокартина окажется посредственной. Кто её посмотрит, не знаю. Озвучивать всё равно придётся на Земле. Мне хочется спросить, кто ответит за такую крайне дорогостоящую авантюру. И почему выбрали именно этих людей (Шипенко и Пересильд. — NEWS.ru)? Случайность? Думаю, нет. Какие-то закулисные игры или игрища были, думаю. Деньги выбросили в космос, в сопло космической ракеты, на ветер. Их могли потратить на гораздо более благородные цели, — резюмировал Соседов.

Корабль «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым на борту успешно стартовал с космодрома Байконур 5 октября ровно в 11:55. «Вызов» станет первым фильмом в истории, который снимут на МКС. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.