«Прелестная куколка»: Долина устроила фотосессию в романтичном платье

https://static.news.ru/photo/d44aeeb2-bc59-11eb-adb6-96000091f725_660.jpg Лариса Долина Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Певица Лариса Долина удивила поклонников кукольным образом. В своём Instagram она опубликовала видео с очередной фотосессии, которую устроили дома.

Артистка позировала в окружении множества туфель. Нежное платье с пышной фатиновой юбкой она дополнила строгим чёрным пиджаком, а завершили образ романтичные крупные локоны и макияж в технике smoky eyes. Многие отметили, что звезда выглядит как «прелестная куколка».

Очень забавная сегодня получилась фотосессия, — написала Долина.

Поклонники оказались заинтригованы и теперь с нетерпением ждут результатов съёмки.

Как можно быть такой красивой? Нет слов, — написала одна из подписчиц.

Лариса Долина публикует одно фото за другим, пытаясь убедить поклонников, что в свои 65 лет выглядит на 40. Однако подписчики реагируют на это довольно вяло, с каждым разом делая вывод, что певица пользуется фотошопом. Очередная фотография также вызвала споры.