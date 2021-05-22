«Прелестная куколка»: Долина устроила фотосессию в романтичном платье

Певица Лариса Долина удивила поклонников кукольным образом. В своём Instagram она опубликовала видео с очередной фотосессии, которую устроили дома.
Артистка позировала в окружении множества туфель. Нежное платье с пышной фатиновой юбкой она дополнила строгим чёрным пиджаком, а завершили образ романтичные крупные локоны и макияж в технике smoky eyes. Многие отметили, что звезда выглядит как «прелестная куколка».
Очень забавная сегодня получилась фотосессия, — написала Долина.
Поклонники оказались заинтригованы и теперь с нетерпением ждут результатов съёмки.
Как можно быть такой красивой? Нет слов, — написала одна из подписчиц.
Лариса Долина публикует одно фото за другим, пытаясь убедить поклонников, что в свои 65 лет выглядит на 40. Однако подписчики реагируют на это довольно вяло, с каждым разом делая вывод, что певица пользуется фотошопом. Очередная фотография также вызвала споры.