Представитель Птахи раскрыл правду о миллионом долге рэпера перед налоговой Представитель Птахи заявил, что он заплатил все долги перед ФНС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Птаха (Давид Нуриев)

Российский рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) заплатил все долги перед Федеральной налоговой службой, рассказала NEWS.ru его представитель Марина. По ее словам, сообщения о миллионном долге артиста перед ФНС связаны с тем, что база ведомства еще не обновилась.

Налоги уже оплачены. Просто не обновилась база, — подчеркнула представитель Птахи.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Птаха задолжал ФНС почти 1 млн рублей. По некоторым данным, приставы возбудили в отношении музыканта исполнительное производство. Отмечалось, что долг рэпера еще пару недель назад составлял 106,5 тысячи рублей, однако он вырос почти в девять раз — до 946,9 тысячи рублей — и продолжал увеличиваться ежедневно. Кроме этого, сообщалось о наличии нескольких неоплаченных штрафов Птахи за парковку.

Ранее рок-музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг информацию о долге перед Федеральной налоговой службой. По его словам, журналисты опубликовали устаревшие данные. Как подчеркнул артист, его долг перед налоговой уже погашен. Шнуров также задался вопросом, как скриншот из его личного кабинета в ФНС попал к СМИ.