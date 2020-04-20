Представитель Бабкиной рассказал о состоянии певицы

https://static.news.ru/photo/e2f30520-82e5-11ea-9e22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина по-прежнему находится под наблюдением врачей. В её состоянии нет каких-либо существенных перемен, сообщил исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.

Состояние певицы стабильное, динамика положительная.

Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечение, — цитирует Собянина РИА Новости.

Бабкина находится на лечении с диагнозом «пневмония». Коронавирусная инфекция в её организме не обнаружена.

Ранее NEWS.ru писал о госпитализации Бабкиной, певица пожаловалась на плохое самочувствие 1 апреля. После этого её доставили в медицинское учреждение.

Две недели спустя молодой муж Надежды Бабкиной Евгений Гор сообщил, что она набирается сил и восстанавливается, поэтому скоро снова будет в строю.