Молодой муж Бабкиной рассказал о состоянии певицы

https://static.news.ru/photo/4e016c3a-8197-11ea-b449-fa163e074e61_660.jpg Евгений Гор Фото: evgeni_gor/instagram.com

Молодой муж Надежды Бабкиной Евгений Гор сообщил, что народная артистка РСФСР продолжает лечение в клинике.

Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается, — написал музыкант в Instagram.

По его словам, звезда скоро снова будет в строю.

Историк моды Александр Васильев, слёгший с двусторонней пневмонией, считает, что его заразила певица Надежда Бабкина. Васильев общался с артисткой 31 марта на съёмках «Модного приговора». На следующий день её экстренно госпитализировали.

15 апреля певицу перевезли в госпиталь им. Вишневского, который находится в подмосковном Красногорске, писал NEWS.ru.