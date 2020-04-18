Молодой муж Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Молодой муж Надежды Бабкиной Евгений Гор сообщил, что народная артистка РСФСР продолжает лечение в клинике.
Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается, — написал музыкант в Instagram.
По его словам, звезда скоро снова будет в строю.
Историк моды Александр Васильев, слёгший с двусторонней пневмонией, считает, что его заразила певица Надежда Бабкина. Васильев общался с артисткой 31 марта на съёмках «Модного приговора». На следующий день её экстренно госпитализировали.
15 апреля певицу перевезли в госпиталь им. Вишневского, который находится в подмосковном Красногорске, писал NEWS.ru.
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