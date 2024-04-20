«Позвоночник любит движение»: Александр Маршал о последствиях операции Александр Маршал рассказал о ежедневных упражнениях для укрепления позвоночника

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Александр Маршал

Певец Александр Маршал рассказал корреспонденту NEWS.ru на фестивале «Шансон года — 2024» о том, что восемь лет назад перенес операцию на позвоночнике и с тех пор регулярно делает упражнения для его укрепления. По его словам, занятия спортом являются залогом хорошей физической формы и отсутствия болезней, включая болезни позвоночника.

Я не открою, наверно, Америки, я не скажу что-то новое, но надо заниматься. У меня была сложная операция на позвоночнике, и мой доктор <...> сказал, что если я не буду делать упражнения определенные, это было восемь лет назад, то я буду постоянно его пациентом. Я каждый день, каждый день делаю планку, отжимаюсь от пола, качаю пресс. <...> И вам советую делать то же самое, потому что наш позвоночник любит движение, — подчеркнул исполнитель.

Ранее 57-летняя экс-солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко ответила на обвинения в алкоголизме: ее поклонники предположили, что певица страдает зависимостью, обратив внимание на ее внешний вид на одном из концертов. В ответ на это артистка пояснила, что уже давно страдает от проблем со здоровьем и ей нужно больше ходить в тренажерный зал и в бассейн. Однако лень периодически мешает ей это делать.