Познер рассказал, о какой смерти он мечтает

Владимир Познер рассказал, что мечтает умереть быстро, на теннисном корте или «на женщине». Главное, чтобы о нём помнили люди и родные.
Странный вопрос
Конечно, не хочется совсем, но когда придёт этот момент, я хочу, чтобы это случилось быстро. На женщине, например, или на теннисном корте, — поразмышлял легендарный телеведущий.
Он добавил, что ему не хотелось бы мучиться или превратиться в человека, который не смог бы ухаживать за собой. И с телевидения он будет уходить тогда, когда поймёт, что уже не интересен.
Я за этим слежу, — отметил Познер.
Телеведущий с юмором заговорил о женщинах, сказав, что чувствует себя на 25–30 лет, когда на них смотрит. А вот при занятиях спортом он ощущает себя на 40–50 лет, но уже быстро устаёт.
Понимаю, что 86 лет — это уже не молодость, — с грустью заметил телеведущий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Познер признался, что задумался о самоубийстве после рецидива онкозаболевания, но сумел пережить непростое время. Познер уточнил, что в 1993 году у него обнаружили рак простаты на ранней стадии.
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