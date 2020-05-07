Познер рассказал, о какой смерти он мечтает

https://static.news.ru/photo/4c9c2cb8-6d60-11ea-a955-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер рассказал, что мечтает умереть быстро, на теннисном корте или «на женщине». Главное, чтобы о нём помнили люди и родные.

Странный вопрос прозвучал в шоу «В гостях у Гордона», телеведущего спросили, как бы он хотел умереть. На это 86-летний Познер ответил, что часто думает о смерти и других разных вещах.

Конечно, не хочется совсем, но когда придёт этот момент, я хочу, чтобы это случилось быстро. На женщине, например, или на теннисном корте, — поразмышлял легендарный телеведущий.

Он добавил, что ему не хотелось бы мучиться или превратиться в человека, который не смог бы ухаживать за собой. И с телевидения он будет уходить тогда, когда поймёт, что уже не интересен.

Я за этим слежу, — отметил Познер.

Телеведущий с юмором заговорил о женщинах, сказав, что чувствует себя на 25–30 лет, когда на них смотрит. А вот при занятиях спортом он ощущает себя на 40–50 лет, но уже быстро устаёт.

Понимаю, что 86 лет — это уже не молодость, — с грустью заметил телеведущий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Владимир Познер признался, что задумался о самоубийстве после рецидива онкозаболевания, но сумел пережить непростое время. Познер уточнил, что в 1993 году у него обнаружили рак простаты на ранней стадии.