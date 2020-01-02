https://static.news.ru/photo/1b46430c-2d68-11ea-9dfc-fa163e074e61_660.jpg Ари Бен Фото: Karin TÃRnblom /Ibl Bildbyr/Global Look Press

Уголовное дело о сексуальных домогательствах актёра Кевина Спейси будет приостановлено, так как все три исца скончались в течение 2019 года. Третий и последний обвинитель, 47-летний норвежский писатель Ари Бен покончил с собой перед Новым годом, по данным следователей.

Многие считают смерть Бена мистической, связывая её с опубликованным ранее рождественским роликом с участием Спейси с призывом «убивать добротой» своих врагов.

Дело Кевина Спейси стало обрастать загадочными деталями, когда один за другим при загадочных обстоятельствах стали умирать люди, обвиняющие его в домогательствах.

В мае 2019 года одну из первых, кто заговорил о противоправных действиях со стороны Спейси, Линду Калкин, сбила машина. Водителю тогда не предъявили обвинение.

Ранее NEWS.ru писал, что в сентябре, в самом разгаре судебного процесса, не стало еще одного истца — массажиста, который предпочел оставить свое имя в тайне.