Помощник Бутусова опроверг отмену его концерта в Хельсинки

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Вячеслав Бутусов

Пресс-секретарь рок-музыканта Вячеслава Бутусова в разговоре с NEWS.ru опроверг информацию об отмене его концерта в Хельсинки, о которой сообщили финские СМИ. По его словам, речь идет о переносе концерта, новая дата которого будет опубликована после согласования с организатором.

Не знаю, что там написано в РИА Новости, но концерт Вячеслава Бутусова, запланированный на сентябрь, <...> в данный момент переносится на февраль, — заявил пресс-секретарь Бутусова.

До этого финская газета Ilta-Lehti, на которую сослались в РИА Новости, сообщила об отмене концерта Вячеслава Бутусова в Хельсинки, причиной чего якобы стали его выступления в Крыму и поддержка спецоперации на Украине. Представитель концертной компании Logomo заявила, что сентябрьский концерт певца отменен из-за возникшего возмущения в социальных сетях: по ее словам, мероприятие запланировали до пандемии и действий на Украине, а о «прокремлевской позиции» артиста организаторы узнали лишь недавно.

Ранее стало известно, что Сергею Жукову и другим участникам группы «Руки Вверх!» на пять лет запретили въезд в Эстонию. Сам артист отметил, что очень сожалеет о невозможности для эстонских зрителей побывать на его концертах. Он добавил, что приглашает эстонцев на свои выступления в Россию. После этого сенатор из Оренбургской области от партии ЛДПР Елена Афанасьева предложила присвоить Жукову звание заслуженного артиста России, заявив, что солист группы любим поклонниками уже третье десятилетие.