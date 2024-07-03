«Помойка и мусор»: молодая жена Петросяна публично унизила подписчицу Татьяна Брухунова назвала мусором комментарий подписчицы в Сети

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Супруга народного артиста РСФСР юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко отреагировала на вопрос подписчицы, которая поинтересовалась, почему она не нанимает профессионального стилиста, пишет. Super.ru. Она опубликовала фото подписчицы, предложив пожалеть женщину, которой уже «за 50», потому что та «живет свою самую скучную и неинтересную жизнь». Брухунова отметила, что ее стиль много лет критикуют, но она предпочитает одеваться сама, чтобы не подвергать «травле» дизайнеров.

Когда тебе за 50, есть еще и время, чтобы писать гадости незнакомым людям? Оказывается, есть время у тех, кто живет свою самую скучную и неинтересную жизнь. Можно только пожалеть. В моем мире нет места помойке, гадости и мусору, — ответила хейтерше Брухунова.

Ранее Брухунова ответила на слухи о том, что ее дочь Матильда появилась на свет благодаря суррогатной матери. Супруга Петросяна назвала подобные предположения «идиотскими доводами».

Подписчики Брухуновой обратили внимание, что на второй день после родов в ее соцсетях появились фото с премьеры в театре. Пользователи предположили, что она воспользовалась услугами суррогатной матери. Татьяна объяснила, что это мог быть прошлогодний снимок.