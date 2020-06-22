Пользователи соцсетей не поверили в развод Харламова и Асмус

https://static.news.ru/photo/ed5c269e-b4aa-11ea-bdb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Известие о том, что резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус, которые являются одной из самых популярных пар российского шоу-бизнеса, решили завершить свои отношения, вызвало огромное количество комментариев с сомнениями в правдивости заявления звёзд.

Посты о разводе появились в Instagram-аккаунте обоих супругов. В комментариях к посту Асмус многие предположили, что это шутка или «наглый обман». Харламов при этом и вовсе отключил комментарии к сообщению.

Подписчики очень расстроились из-за новости о разводе Гарика и Кристины и умоляют их подумать о спасении семьи. Однако некоторые внимательные фолловеры предположили, что виной всему участие актрисы в YouTube-шоу Comment Out. Одним из его условий является публикация провокационных постов. А вот сообщение Харламова нежелающие верить в разрыв пары подписчики объяснили тем, что он принял участие в программе вместе с женой.

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват и пообещали остаться любящими родителями для дочки и сохранить дружеские отношения.

Как писал NEWS.ru, ранее концертный директор Харламова назвала правдой его развод с Асмус.