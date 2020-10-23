Пользователи Сети заметили сходство участницы «Холостяка» с бывшей Тимати

Модель и блогер Елена Белкина стала первой участницей шоу «Холостяк» с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым). При этом пользователи Сети уже успели заметить сходство девушки с бывшей возлюбленной музыканта Анастасией Решетовой.
По словам поклонников рэпера, современные девушки зачастую выглядят как на одно лицо. В разыгравшемся споре также поучаствовали ненавистники советского времени,
Ранее NEWS.ru писал, что Решетова захотела избавиться от элитной квартиры в Москве.
Светская львица отметила, что самостоятельно заработала на жильё площадью 100 квадратных метров.