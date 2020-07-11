Пользователей Сети возмутила аномально тонкая талия модели Ясмин Сантос

https://static.news.ru/photo/7cefbc86-c38c-11ea-959a-fa163e074e61_660.jpg Ясмин Сантос Фото: officialiasminsantos/instagram.com

Модель Playboy Ясмин Сантос опубликовала в своём Instagram-аккаунте снимок в откровенном образе. Однако подписчики обвинили девушку в использовании фотошопа для улучшения фигуры.

Многие говорят, что носить корсет вредно, но я так не думаю. Я всегда пользовалась им, и он принёс хорошие результаты. Некоторые не верили, что это действительно моя талия на фото, утверждая, что всё дело в ретуши, но здесь всё естественно, — отреагировала на сообщение Сантос.

По информации издания Daily Star, модель вдохновилась участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Она начала носить моделирующие фигуру корсеты. На снимке она запечатлена в чёрном боди бренда Wolford.

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