«С гордо поднятой головой»: политолог призвала отказаться от Евровидения Политолог Витязева призвала российских артистов отказаться от участия в Евровидении

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Российским артистам следует самим отказаться от Евровидения, поскольку участие в нем россиян нецелесообразно из-за сильной политизированности конкурса, заявила в беседе с «Народными Новостями» политолог Юлия Витязева. Она призвала создавать отечественные музыкальные проекты совместно с дружественными странами и государствами-партнерами. По словам эксперта, в Сочи можно было бы возобновить фестиваль «Юрмала».

Участвовать российским артистам там сейчас нецелесообразно. Конкурс действительно сильно политизирован. Поэтому нам нужно с гордо поднятой головой самим выйти оттуда, — заявила Витязева.

Политолог также поддержала решение певца Сергея Лазарева не участвовать в песенном конкурсе, который в этом году пройдет в Ливерпуле от лица Украины.

Конкурс «Евровидение» будет проходить в Ливерпуле с 9 по 13 мая. От участия в нем по финансовым причинам уже отказались Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако. Это означает увеличение взноса для участия в конкурсе оставшихся стран.

Правление Болгарского национального телевидения ранее заявило, что страна не сможет принять участие в Евровидении-2023 из-за нехватки денег. В ведомстве сообщили, что бюджет вещателя сократился почти на 2 млн левов (более $1 млн), расходы при этом выросли почти в три раза. Евровидение, считает болгарская сторона, в нынешних условиях совершенно не оправданно, так как кризис приводит к отключению отопления и электричества в общественных местах.