«Полгода плакала в подушку»: Боня рассказала о последствиях пластики Виктория Боня рассказала об огромных отеках после пластической операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер Виктория Боня рассказала корреспонденту NEWS.ru, что после пластической операции у нее были огромные отеки. Она призналась, что полгода плакала в подушку, так как никто ее не узнавал, даже она сама. Виктория отметила, что пережила очень большой стресс и впредь на пластические операции не пойдет. Тем более, что ей пообещали эффект на всю жизнь.

Отекшее лицо было в течение полугода. Я себя не узнавала, люди не узнавали, все говорили об этом. Я плакала в подушку и понимала, что очень сильно рискнула, — призналась телеведущая.

По ее словам, о пластике она никогда не думала, и решила, что будет красиво стареть как Ирина Салтыкова. Однако соблазнилась на обещание «лисьих глазок». Виктория отметила, что сейчас она выглядит гораздо лучше, но «вау-эффект» полностью проявится через четыре месяца.

В апреле Виктория Боня опубликовала видео, где позирует в полупрозрачном платье, сквозь которое виден округлившийся живот. Ролик она подписала словами о второй беременности, подчеркнув, что не видит смысла скрывать эту информацию. Ранее она заявила, что не испытывает злорадства по поводу смерти оскорблявшей ее в публикациях журналистки Лены Миро (Елены Мироненко). Боня также рассказала, что после пластической операции столкнулась с хейтом и насмешками.

Как указала знаменитость, она никогда не хотела менять свою внешность. Боня подчеркнула, что решилась на пластическую операцию, чтобы сохранить ее.