Поклонники заподозрили беременность у жены Бондарчука

https://static.news.ru/photo/5e0881c2-ef79-11ea-8f42-fa163e074e61_660.jpg Федор Бондарчук и Паулина Андреева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились год назад, а не так давно появились слухи, что 31-летняя актриса беременна. Поклонники сделали такой вывод в связи с её заменой сразу в трёх спектаклях МХТ имени Чехова.

Так в спектакле «Чайка» роль Нины Заречной «в очередь» с Андреевой будет играть Софья Евстигнеева. В постановке «Дом» на Малой сцене роль Ульяны сыграет студентка Школы-студии МХАТ Софья Ковалёва, а в спектакле «№ 13D» супругу Бондарчука заменит Ирина Пегова.

Пока звёздное семейство не подтверждает и не опровергает информацию о скором пополнении, поклонники надеются прояснить ситуацию на Кинотавре, который супруги обычно не пропускают, сообщает Teleprogramma.

Как писал NEWS.ru, Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева решили заинтриговать гостей, приехавших 17 сентября 2019 года на их свадьбу во дворец Юсуповых в Санкт-Петербурге. После того как все приглашённые собрались, их попросили пройти в микроавтобусы и увезли в неизвестном направлении. Таким образом, местонахождение торжества осталось засекреченным от представителей СМИ, которых оказалось едва ли не больше гостей, приглашённых на свадьбу.