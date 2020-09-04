Поклонники заподозрили беременность у жены Бондарчука

Режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились год назад, а не так давно появились слухи, что 31-летняя актриса беременна. Поклонники сделали такой вывод в связи с её заменой сразу в трёх спектаклях МХТ имени Чехова.
Так в спектакле «Чайка» роль Нины Заречной «в очередь» с Андреевой будет играть Софья Евстигнеева. В постановке «Дом» на Малой сцене роль Ульяны сыграет студентка Школы-студии МХАТ Софья Ковалёва, а в спектакле «№ 13D» супругу Бондарчука заменит Ирина Пегова.
Пока звёздное семейство не подтверждает и не опровергает информацию о скором пополнении, поклонники надеются прояснить ситуацию на Кинотавре, который супруги обычно не пропускают,
Как писал NEWS.ru, Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева решили заинтриговать гостей, приехавших 17 сентября 2019 года на их свадьбу во дворец Юсуповых в Санкт-Петербурге. После того как все приглашённые собрались, их попросили пройти в микроавтобусы и увезли в неизвестном направлении. Таким образом, местонахождение торжества осталось засекреченным от представителей СМИ, которых оказалось едва ли не больше гостей, приглашённых на свадьбу.
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