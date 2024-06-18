Поклонники восхитились фигурой звезды «Ранеток» в купальнике Поклонники назвали шикарным тело раздевшейся на камеру актрисы Янины Студилиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Янина Студилина

Звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала видео, на котором сняла с себя белое пляжное платье и осталась в одном бикини. 38-летняя актриса записала ролик во время недавнего отдыха в Сочи. Поклонники в комментариях назвали тело артистки шикарным и восхитились ее грацией.

Вы идеальная! Шикарное тело! Обожаем, — выразил свой восторг подписчик Никита.

Комментатор Ирина предположила, что актриса правильно питается, поэтому выглядит «как девочка» в своем возрасте. Комментатор Сергей предложил Янине чаще демонстрировать фигуру на публике, потому что это «мотивирует» других женщин.

Ну какая же красотка! Глаз не оторвать! Вы нам за последние годы уже как родная стали! — поделилась мыслями зрительница Маргарита.





Ранее балерина Анастасия Волочкова привела в ужас поклонников, продемонстрировав фигуру в купальнике-монокини. Балерина позировала под крышей своего бунгало на Мальдивах, спрятавшись под крышей от дождя.Артистка старается запечатлеть каждый момент своего отпуска на райском острове, куда, по её словам, они прилетела после примирения с загадочным бойфрендом по имени Олег. И даже дождь она использовала как повод вновь отметиться в микроблоге.

До этого певица Анна Семенович опубликовала фото в купальнике во время отдыха в Турции. Артистка сообщила, что прошла курс похудения с помощью диабетического лекарственного препарата. Она отметила, что избежала побочных эффектов и чувствует себя прекрасно. Семенович также призналась, что пока ей удалось избавиться от пяти лишних килограммов и выпирающего живота.