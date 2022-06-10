Мартин Кучерас

«Похоже на зависть»: юрист вступился за Бузову после спектакля во МХАТе Юрист Алешкин объяснил завистью критику знаменитостей в адрес Бузовой на сцене МХАТа

10 июня 2022 в 13:58

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова (Бэлла Шанталь, певица) в сцене из спектакля «Чудесный грузин» режиссера Ренаты Сотириади на сцене МХАТа имени Горького