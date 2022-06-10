Звездный юрист Алексей Алешкин призвал российских знаменитостей не критиковать певицу Ольгу Бузову за спектакль «Чудесный грузин» во МХАТе с ее участием. По его мнению, таким образом артисты вмешиваются в личную жизнь телеведущей и демонстрируют свою зависть по отношению к ней, пишет «ФедералПресс».
Лучше рассказывать про личные успехи и участия в проектах, если они есть. А так это похоже на зависть и вмешательство в частную жизнь, — подчеркнул Алешкин.
Он посетовал, что в последнее время артисты в основном раздают россиянам советы и оценивают чужие достижения. В связи с этим юрист напомнил, что с юридической точки зрения в российской Конституции закреплено право на свободу выбора, в частности — профессии. Алешкин пожелал Бузовой процветания в творчестве, а также посоветовал не обращать внимания на критику посторонних людей.
Появление непрофессиональной актрисы на сцене одного из самых уважаемых театров России вызвало бурный общественный резонанс: многие звёзды, режиссёры, актёры и другие деятели культуры критиковали Бузову за её исполнение роли певицы Беллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин» про Иосифа Сталина, хотя сам худрук Бояков остался доволен игрой исполнительницы.