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Худрук МХАТа высказался о постановке с Бузовой

03:25, 19 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Худрук МХАТа Эдуард Бояков оценил спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. По его словам, роль, которая досталась поющей ведущей, должна был исполнить именно непрофессиональная актриса, пишет РИА Новости.

В целом режиссёр назвал постановку с Бузовой «удавшимся экспериментом».

Конечно, и театр это чувствует, и зритель это чувствует. Стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы, — объяснил свою точку зрения Бояков.

Худрук также напомнил опыт Константина Станиславского, который пригласил на роль деревенской старухи настоящую пожилую селянку: актёры просто не смогли воплотить этот образ.

При этом Бояков подчеркнул, что приглашение медийных личностей — не основная цель МХАТа.

Это естественный момент. Конечно, никто нам не запретит снова об этом подумать тогда, когда мы этого захотим, — добавил худрук.

Как сообщалось ранее, выступление Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Горького не оставило никого равнодушным. Своё мнение по этому поводу высказал и правнук советского вождя Селим Бенсаад.

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