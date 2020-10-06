«Похож на бывшего»: экс-жена Рыжего из «Иванушек» показала сына от Зубкова

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Бывшая супруга Андрея Григорьева-Аполлонова Мария Лопатова поделилась с подписчиками фотографией сына от своего нового возлюбленного — баскетболиста Андрея Зубкова.

Недавно Лопатова пришла на игру к новому мужу с восьмимесячны сыном Александром. На трогательном снимке запечатлены целующий ребёнка отец и счастливая мать.

Семья прежде всего, — написал баскетболист в своём Instagram.

На днях Мария тоже поделилась новыми фото. На них она позировала вместе с сыном во время прогулки. Некоторые подписчики отметили сходство мальчика с Григорьевым-Аполлоновым.

Какая вы красавица, сын похож на Иванушку, — написал один из комментаторов.

Другой задал вопрос о том, почему Александр «так поход на бывшего».

Как писал NEWS.ru, ранее Лопатова полностью разделась для эффектного кадра. Она заявила, что «завещала» своё тело науке.