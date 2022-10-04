Подруга Пугачевой назвала условие возвращения певицы в Россию Подруга Пугачевой Аксенова: Алла вернется в Россию, когда всё успокоится

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева, уехавшая из России вместе с детьми Гарри и Лизой в конце сентября, может вернуться в страну, «когда всё успокоится», заявила в беседе с NEWS.ru подруга артистки, ее бывшая портниха Любовь Аксенова. Она подчеркнула, что Примадонна «любит свою страну, у нее здесь в России похоронены все — родные, близкие».

Вернется [Алла Пугачева в Россию]. Она любит свою страну, любит людей, у нее здесь в России похоронены все — родные, близкие. Просто эмоции взяли верх. Пусть всё переварится, успокоится, устаканится. Надо просто оставить в покое человека и не дергать, — заявила Аксенова.

Ранее она подтвердила NEWS.ru, что Пугачева покинула страну вместе с детьми в конце сентября. По ее словам, она знала об отъезде Примадонны в Израиль, но та попросила не провожать ее в аэропорт. Подруга певицы подчеркнула, что артистка «пахала всю жизнь, эмоционально отдавая себя зрителю». По мнению Аксеновой, Пугачеву задевает критическое отношение, которое возникло к ее семье после отъезда из России и слов Максима Галкина о спецоперации РФ на Украине.

Кроме того, отъезд Пугачевой из России Аксенова объяснила тем, что исполнительница хотела спокойствия для своих детей. По словам подруги артистки, Гарри и Лиза переживали из-за вопросов одноклассников, которые стали спрашивать, где их отец Максим Галкин.